East all-stars prepare for 6th annual I-20 Bowl

MONROE, La. (KNOE) - Coming into the 6th annual I-20 Bowl between northwest Louisiana and northeast Louisiana, the east holds a 4-1 record. On Sunday at 2:00 P.M, Ruston High School (Hoss Garret Stadium) will host the game.

FULL EAST ROSTER:

Jayleen Butler, Richwood DB

Chaunky Lewis, Ouachita DB

KeShawn Reed, Richwood DT

Dyson Fields, Ruston RB

Johnny Woods, Wossman WR

Landon Graves, OCS QB

Christian Davis, Ruston TE

Broc Hogan, OCS WR

Chauncey Lee, West Monroe LB

Demardrick Blunt, Carroll ATH

John Barr, Sterlington WR

Amareya Greeley, Carroll RB

Lane Thomas, Cedar Creek DB

Jaden Osborne, Ruston QB

Elijah Foster, Franklin Parish DL

Chandler Pettis, Neville K

D’Angelo Woods, Neville DT

Michael Thompson, St. Frederick ATH

Charlie Robinson, Sterlington DE

TyShawn Johnson, Mangham DB

Cam Hill, Union DB

Jalen Williams, Mangham RB

Kam Franklin, Oak Grove DB

Armani Shelbon, Union TE

Toriano Traylor, Union LB

Sam Farmer IV, Wossman LB

Andre McMerchant, General Trass OL

Kris Pleasant, Ouachita OL

Elijah Henderson, Franklin Parish LB

Noah Miller, Ouachita OL

Mason Skipper, Ruston OL

Carson Tucker, West Monroe OL

Connor Tucker, West Monroe OL

Payne Hagan, Oak Grove OL

Jaden Gibson, Neville WR

Jy Brown, Carroll DL

Alternates

Brooks Anzalone, Neville QB

Bryce Curtis, Franklin Parish QB

Keldrick Green, General Trass RB

Chauncy Harper, Lincoln Prep RB

Zelmarcus South, Wossman OL

Jeremiah Major, Wossman OL

Jay Treadway, Ouachita TE

Merritt Cognen, Delhi Charter TE

Kellan Hall, Sterlington DE

Michael Nolan, West Ouachita DE

Jackson Snow, West Monroe DT

LaTrevion Christian, Carroll LB

Quincy Lewis, Cedar Creek LB

Colin Cork, OCS LB

Jordan McWain, Ruston CB

