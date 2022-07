Fall 2022 start dates for schools in the ArkLaMiss

MONROE, La. (KNOE) - The start of the 2022-2023 school year is nearly upon us. The following chart shows the start dates. Links to the sources for this information can be found below the chart.

School System Fall Start Date ARKANSAS - Crossett, AR 15-Aug El Dorado, AR 22-Aug Hamburg, AR 22-Aug Junction City, AR 22-Aug Parkers Chapel, AR 22-Aug Smackover-Norphlet, AR 17-Aug LOUISIANA - Catahoula Parish, LA 12-Aug Concordia Parish, LA 4-Aug Madison Parish, LA 5-Aug Tensas Parish, LA 8-Aug East Carroll Parish, LA Aug. 10 - 12 (by grade) Franklin Parish, LA Aug. 10 - 12 (by grade) Caldwell Parish, LA 12-Aug Ouachita Parish, LA 15-Aug LaSalle Parish, LA 15-Aug Richland Parish, LA 15-Aug Morehouse Parish, LA 15-Aug Monroe City Schools, LA 16-Aug Winn Parish, LA 16-Aug Jackson Parish, LA 16-Aug West Carroll Parish, LA 17-Aug Lincoln Parish, LA 18-Aug Union Parish, LA 29-Aug MISSISSIPPI - Natchez-Adams County, MS 28-July Vicksburg-Warren County, MS 5-Aug Claiborne County, MS 5-Aug

