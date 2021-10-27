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Tornado Watch issued for parts of north Louisiana

(KNOE)
By Matthew Segura
Published: Oct. 27, 2021 at 10:47 AM CDT|Updated: 24 minutes ago
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MONROE, La. (KNOE) - The following parishes are under a Tornado Watch.

  • Bienville, LA
  • Bossier, LA
  • Caddo, LA
  • Caldwell, LA
  • Claiborne, LA
  • De Soto, LA
  • Jackson, LA
  • La Salle, LA
  • Lincoln, LA
  • Red River, LA
  • Webster, LA
  • Winn, LA

TORNADO WATCH 541 IS IN EFFECT UNTIL 400 PM CDT FOR THE FOLLOWING LOCATIONS LA . LOUISIANA PARISHES INCLUDED ARE BIENVILLE BOSSIER CADDO CALDWELL CLAIBORNE DE SOTO JACKSON LA SALLE LINCOLN RED RIVER WEBSTER WINN

A different Tornado Watch was issued for these parishes.

  • Grant, LA
  • Natchitoches, LA
  • Sabine, LA

TORNADO WATCH 540 REMAINS VALID UNTIL 4 PM CDT THIS AFTERNOON FOR THE FOLLOWING AREAS IN LOUISIANA THIS WATCH INCLUDES 3 PARISHES IN NORTH CENTRAL LOUISIANA GRANT IN NORTHWEST LOUISIANA NATCHITOCHES SABINE IN TEXAS THIS WATCH INCLUDES 3 COUNTIES IN NORTHEAST TEXAS ANGELINA SABINE SAN AUGUSTINE THIS INCLUDES THE CITIES OF COLFAX, DRY PRONG, HEMPHILL, LUFKIN, MANY, MONTGOMERY, NATCHITOCHES, PINELAND, PLEASANT HILL, SAN AUGUSTINE, AND ZWOLLE.

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